De Ligt, premio al mejor joven; Alisson, mejor portero; Rapinoe, mejor jugadora

El central holandés del Juventus de Turín Matthijs de Ligt obtuvo este lunes el trofeo Kopa que le reconoce como mejor jugador menor de 21 años del mundo, en la segunda edición de este galardón que entrega la revista "France Football". Además, el defensor procedente del Ajax quedó en la decimoquinta posición de la clasificación del Balón de Oro, que se entrega en la misma gala en el Teatro del Chatelet, en pleno centro de París.

De Ligt sucede en el palmarés al ganador del primer Kopa, el francés Kylian Mbappé, que fue el encargado de entregarle el premio. El central destacó en la brillante campaña del Ajax de Amsterdam, liderando a los holandeses hasta las semifinales de la Liga de Campeones como capitán del equipo pese a su juventud. Pese a no haber comenzado con mucha seguridad su andadura en el Juventus italiano, De Ligt consiguió imponerse en la votación frente a otros jóvenes valores como el portugués Joao Felix, del Atlético de Madrid, o el brasileño Vinicius Jr, del Real Madrid.

El holandés consideró "un honor" la distinción como mejor joven del año 2019, y aprovechó para agradecer a su club formador, el Ajax, así como a sus excompañeros del equipo holandés, además de a su actual club. A diferencia del Balón de Oro, donde es un jurado compuesto por periodistas internacionales el que decide el premio, el trofeo Kopa es elegido por antiguos ganadores del Balón de Oro.

El brasileño Alisson Becker, del Liverpool, se alzó este lunes con el trofeo Yashin al mejor portero del año, que se entrega por primera vez en la historia en memoria del legendario arquero ruso Lev Yashin, la "Araña Negra".

Alisson se impuso en las votaciones del jurado por delante del guardameta alemán del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen y de su compatriota Ederson, del Manchester City.

Precisamente, la lista de diez finalistas estaba dominada por los guardametas de la Premier League, en la que también figuraban el español Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y el francés Hugo Lloris, del Tottenham, además de los mencionados Alisson y Ederson.

El delantero polaco Robert Lewandowski fue el encargado de entregar el trofeo a Alisson, que figuraba como favorito en todas las quinielas tras haber jugado un papel fundamental en la Liga de Campeones que consiguió su equipo este año.

Alisson tuvo palabras para los delanteros "que siempre hacen nuestra vida más difícil y nos obligan a trabajar más duro", y agradeció a sus compañeros del Liverpool por haberle ayudado a hacerse con el trofeo.

"No me siento afortunado, sino bendecido y agradecido por lo que me ha dado la vida", manifestó el brasileño tras recoger su premio.