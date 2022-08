¿El fútbol de Casemiro o el dinero del United? El madridismo, sorprendido por la posible marcha del jugador

La posible marcha de Casemiro del Real Madrid va tomando cuerpo según pasan las horas. La oferta del Manchester United puede ser lo suficientemente suculenta como para que el centrocampista brasileño y el Real Madrid acepten la propuesta de los propietarios del club inglés.

¿Necesita más el Real Madrid el fútbol de Casemiro o su rendimiento deportivo? Fue la pregunta central de un Tiempo de Opinión que protagonizaron este jueves en El Partidazo de COPE Tomás Guasch, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Juan Gato, Dani Senabre, Melchor Ruiz e Isaac Fouto.

Algunos medios ingleses ya dan por hecho que Casemiro ha aceptado la oferta y solo falta que el Real Madrid dé el visto bueno. Este viernes, durante el último entrenamiento del Real Madrid antes de viajar a Vigo hay que estar atentos a la presencia o no del jugador, y a lo que Carlo Ancelotti pueda decir al respecto an la rueda de prensa previa al partido de LaLiga Santander frente al Celta.

El madridismo reacciona con sorpresa ante la noticia.

La periodista brasileña Tati Mantovani, corresponsal en Madrid de TNT Sports, recuerda que Casemiro siempre se ha declarado madridista: "Siempre ha tenido ofertas de otros equipos, pero es un jugador que por encima de todo es madridista. Lleva el Madrid en el corazón", lo que no quita para que "se ha ganado el derecho a decidir. Si cree que Manchester es la mejor opción, hará lo posible por que tanto él como el Real Madrid salgan beneficiados con el cambio". En cualquier caso, calificó la noticia como "muy sorprendente".

O Casemiro é o melhor volante do mundo, o mais regular da posição há anos. Se eu sou o Manchester United, pago o que for por ele. Se eu sou o Real Madrid, não vendo nem por todo o dinheiro do mundo.