Frenkie de Jong y Memphis Depay apuestan por seguir en el Barça

Los internacionales neerlandeses del Barcelona Frenkie de Jong y Memphis Depay han expresado su intención de seguir jugando en el conjunto azulgrana la próxima temporada, durante su concentración con la selección de los Países Bajos.

De Jong, pretendido por el Manchester United, del que ahora se hace cargo Erik ten Hag, su entrenador en los tiempos del Ajax, aseguró en sendas declaraciones al rotativo Algemeen Dagblad y a ESPN que el Barcelona es el club de sus sueños.

"Prefiero quedarme en Barcelona. El Barça es el club de mis sueños desde que era pequeño. Si otros clubes llaman cogeré la llamada, es algo que siempre se hace, pero no quiero hablar más de rumores. Me siento bien en Barcelona. ¿Contactos? No hay ningún acuerdo ni nada oficial", declaró De Jong a ESPN.

El centrocampista comentó que sí había hablado con Xavi Hernández sobre la próxima temporada -"hablamos de fútbol, de la plantilla y de lo que hay que mejorar"- precisó, y negó que el Barcelona le haya propuesto una salida: "El club no me dijo nada, no me propuso nada y asumo que no pasa nada".

Tampoco Memphis Depay tiene pensado abandonar el cuadro catalán, y eso que su temporada ha sido complicada. Llegó el verano pasado para acompañar a Leo Messi en la punta de ataque, pero el argentino se fue al PSG y después el holandés ha tenido diferentes lesiones que le han impedido rendir al máximo.

"Me lesioné en un mal momento, estaba muy descontento y me tomó mucho tiempo volver a jugar -sobre todo por la llegada en el mercado invernal de Aubameyang, Ferran Torres y Adama Traoré-. Después entrené duro, mantuve la boca cerrada y demostré que soy mejor", comentó en unas declaraciones al canal televisivo NOS.

Y recordó que, aún así, acabó la temporada "como máximo goleador" pese a las lesiones. "Llevo solo una temporada, pero me siento como en casa en Barcelona. Quiero quedarme en el club y mejorar los números de esta temporada", sentenció el delantero azulgrana.