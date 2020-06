Freixa: "Vuestra gran mentira es cuando decís que los árbitros ayudan a los grandes; ayudan al Real Madrid"

Hablamos en El Partidazo de COPE con Toni Freixa sobre la gran polémica en la victoria del Real Madrid contra la Real Sociedad de este domingo. El conjunto blanco, que ganó 1-2 y recuperó el liderato tras el empate del Barcelona ante el Sevilla, marcó el primer gol con un penalti dudoso a Vinicius. Además, el árbitro anuló un gol a Januzaj por un fuera de juego de Mikel Moreno con el que obstaculizaba la visión a Courtois. Después de anular este tanto, Benzema marcaba el 0-2 después de controlar un balón con el hombro.

Toni Freixa cree que "no hay penalti a Vinicius, ni le tocan"; "el gol anulado podría estar bien anulado porque Mikel Merino puede tapar la visión a Courtois".

