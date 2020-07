France Football suspende la próxima edición del Balón de Oro

Por primera vez en su historia, desde que se celebrara la primera edición en 1956, el Balón de Oro no tendrá dueño al término de la presente temporada. France Football ha anunciado que no entregará el galardón individual más prestigioso del mundo este año por las "circunstancias excepcionales" que se han vivido en 2020 debido a la pandemia del coronavirus. Messi, ganador del trofeo en 2019, seguirá manteniendo el título, al menos, un año más.

"Porque un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario. En caso de duda, es mejor abstenerse que persistir", comienza el comunicado de France Football en su página web, en el que se añade que "el trofeo del Balón de Oro transmite otros valores, como la ejemplaridad, la solidaridad y la responsabilidad, además de la excelencia deportiva por sí sola".

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes.



Nos explications sur ce choix : https://t.co/LgRr8GCuKDpic.twitter.com/Z1x3L3QBGV — France Football (@francefootball) July 20, 2020

"Debido a que la equidad que prevalece para este título honorífico no se pudo preservar, en particular a nivel estadístico y también de la preparación, ya que todos los aspirantes a la recompensa no se podían incluir en el mismo barco, ya que algunos vieron su temporada interrumpida radicalmente, otros no. Entonces, ¿cómo se compara lo incomparable?", continúa el comunicado.

Respecto a lo que supone la suspensión de la entrega del Balón de Oro por primera vez en su historia, el medio francés explica que prefieren "un esguince pequeño a una cicatriz grande". "El paréntesis no nos encanta, pero nos parece el más responsable y lógico. Proteger la credibilidad y la legitimidad de tal premio también significa garantizar que sea irreprochable con el tiempo", explica el texto.

"Porque la historia del Balón de Oro es demasiado valiosa para correr el riesgo de dañarla con un ejercicio tambaleante. En estos tiempos agitados, tomar un descanso es un lujo y una necesidad inestimable. Para que el fútbol, ​​en su conjunto, recupere ímpetu e ímpetu, pasión y emoción", sentencia el texto de France Football para explicar su histórica decisión.