La foto de postureo viral de Simeone jugando al ajedrez con su hijo con el tablero al revés y sin rey

En la época de las redes sociales y los influencers son muchos los que optan por subir las llamadas fotos de ‘postureo’ con el objetivo de aparentar y conseguir ‘likes’ y seguidores en sus cuentas. Da igual que sea en una playa paradisiaca, comiendo en un restaurante top o realizando alguna actividad que para muchos no es habitual.

El último en sumarse a la moda ha sido Diego Pablo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, que este sábado compartía en sus redes sociales una fotografía junto a su hijo Gio, que actualmente milita en el Hellas Verona de la Serie A. Aprovechando las vacaciones familiares ambos subieron una instantánea jugando al ajedrez en la playa.

Foto postureo del año para parecer listos jugando al ajedrez. El tablero está mal puesto y Simeone juega sin rey. ?? https://t.co/hfyUt1hcjv — Jorge Ramírez (@jorgekosky) June 25, 2022

Sin embargo, pronto las redes sociales se dieron cuenta de que se trataba de la típica imagen de postureo ya que en ella había varias cosas que no cuadraban. La primera de todas es que el Cholo Simeone estaba jugando sin su rey, la pieza más importante de este deporte y la que hace que se termine la partida cuando se produce el ‘jaque mate’. El otro error es aún más curioso. El tablero no está bien colocado si no que se encuentra girado provocando que las casillas negras y blancas no se alineen como deberían.