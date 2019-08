Forlán, en El Partidazo de COPE: "Hasta hace poco me han llegado ofertas para seguir jugando"

El uruguayo Diego Forlán, fue protagonista este miércoles en El Partidazo de COPE tras anunciar públicamente su retirada del fútbol profesional a los 40 años de edad.

Dos botas de oro, un balón de oro en el Mundial 2010, nueve títulos de ligas nacionales o cinco títulos internacionales, entre ellas la primera Europa League y Supercopa de Europa del Atlético de Madrid, son lo más destacado del envidiable palmarés de un auténtico crack mundial del fútbol.

Forlán, ahora en Montevideo tras disfrutar de unos días de vacaciones, reconoció sobre su decisión de dejar el fútbol: "Hasta hace no mucho me han llegado ofertas para seguir jugando. Las estuve analizando agradecido, pero al final las deseché porque, aunque estoy bien físicamente, no encontraba los objetivos y los desafíos que me motivaran para continuar, y dada la edad que tengo era importante retirarme dando una buena imagen". "Una de las ofertas es de un equipo que juega la Copa Libertadores de otro país que no es Uruguay".

Preguntado por el equipo con el que se queda de toda su carrera explicó: "La conexión con los hinchas del atleti fue algo especial incluso pasando por momentos buenos y malos como todo futbolista. Mi mejor momento empezó con el Villarreal y siguió con el Atleti al levantar copas internacionales después de que el equipo pasara momentos malos".

El charrúa, que afirma haber marcado más de 300 goles durante su carrera, señaló que a nivel de clubes se queda con los dos goles que marcó al Fulham en la final de la Europa League que el Atlético de Madrid levantó en Hamburgo: "Guardo un lindo recuerdo de la emoción de los hinchas y del cariño porque antes se pasaron épocas de pesisimo y negatividad y al final es un sabor especial".

En cuanto a con qué compañeros se queda a lo largo de su trayectoria respondió: "He tenido grandes amigos. Con unos te llevas mejor que con otros. Aunque con algunos no tuviera química, dentro de la cancha lo defendía como un hermano". "No soy rencoroso, discuto pero en dos segundos todo queda en paz".

Así mismo, con respecto a todo lo que le ha dado el fútbol en su carrera indicó: "No puedo pedir más no sería agradecido con todo lo que me ha dado el fútbol si hubiera deseado ir otro equipo o si me hubiera quedado con ganas de algo".

Por último, antes de confirmar que acudirá a Madrid para ver el derbi en el Metropolitano en septiembre y agradecer todos los mensajes de cariño que ha recibido, destacó: "Querer ser entrenador es una realidad. Me he sacado el curso y veremos ofertas para analizar. Seguir vinculado al fútbol me apasiona, lo llevo en la sangre. Entrenar, ya sea a profesionales o juveniles me encantaría". "Como entrenador jugaría pragmático, con una metodología y un estilo claro a la hora de trabajar para que haya orden, pero en cuanto a jugar bien o no preferiría salir siempre a ganar".