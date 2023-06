Font descarta activar una moción de censura contra Laporta, pese a denunciar una "grave situación económica"

Víctor Font, excandidato a la presidencia del FC Barcelona, descartó este jueves activar una moción de censura contra Joan Laporta, pese a denunciar la “grave situación económica” por la que atraviesa la entidad, al considerar que “la estabilidad institucional es clave” para poder dirigir el Barça.

Victor Font y su análisis de la situación actual del Club. “Mucha preocupación pero a la vez satisfacción por ver como su apuesta por Xavi Hernández es la que funciona”.@partidazocope@tjcopepic.twitter.com/LkEPmpD2kr — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) June 15, 2023

“El presidente y su junta directiva tienen todo el derecho de gobernar con estabilidad. Pero continuaremos monitorizando la gestión del club y esperemos no llegar al punto al que llegamos con (Josep Maria) Bartomeu, en el que si no nos movilizamos, el club desaparece”, afirmó en rueda de prensa.

Font se refirió así a la moción de censura contra el presidente anterior que él apoyó: “Hubo un punto en el que creímos que no había camino de retorno, y al final la moción fue un éxito”.

Un escenario que, de momento, no considera que vaya a repetirse con Laporta, pese a que el excandidato cree que, dos años y medio después de las elecciones, la situación económica del Barça es aún más delicada que la que dejó Bartomeu.

“Económicamente el club está peor que hace dos años y medio. Se han acumulado casi 1.000 millones de pérdidas en el negocio ordinario: casi 500 millones en el primero, compartido con la junta anterior; 169 millones el año pasado, quitando las palancas; y este ejercicio lo cerraremos con otros 250 millones de pérdidas. Esto es insostenible”, relató.

Víctor Font denunció que la actual junta directiva ha “tapado” su mala gestión, “vendiendo patrimonio con las famosas palancas y asumiendo más deuda” y alertó que el club ya acumula “1.000 millones de deuda ordinaria”.

“Tenemos más gastos de las que teníamos hace dos años y medio, más perdidas, menos patrimonio y más deuda. Y la masa salarial de la última temporada es de 550 millones, 30 millones más que en la época más alta del Bartomeu. Esta huida hacia delante, este cortoplacismo, es la que pone el club en peligro”, alertó.

En este sentido, el exaspirante a la presidencia acusó a la actual junta directiva de “falta de transparencia y liderazgo”. Respeto a la falta de transparencia puso como ejemplo el contrato de patrocinio con Spotify o el proceso de adjudicación de las obras y de la financiación del Espai Barça, y respecto a la ausencia de liderazgo, la Superliga -”no entiendo cómo siguieron a Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid) en algo que no tenía ni pies ni cabeza- y el caso de Leo Messi.

“Que Messi se haya ido del Barça es el error más grave que se podía hacer. Esta legislatura quedará marcada por haber sido incapaz de retener a Messi y luego no conseguir que volviera”, subrayó.

Y puso el ‘caso Negreira’ como ejemplo de que hay que cambiar el modelo de gestión: “Cualquier madridista sabe que el Barça no ha ganado ningún partido por los árbitros. Pero todavía nadie sabe adónde fue ese dinero y quién se enriqueció. Si no cambiamos el modelo de gestión, tendremos más casos Negreira, porque no hay transparencia ni mecanismos de control interno”.

Al menos en cuanto a la parcela deportiva, Víctor Font sí se mostró satisfecho con la gestión del club, especialmente en el primer equipo de fútbol, “donde se han puesto los fundamentos para lo que pude ser un equipo de futuro”.

“Nuestra apuesta por Xavi Hernández es una apuesta que funciona y se ha demostrado que es la que tocaba”, apuntó orgulloso Font, quien aprovechó su comparecencia para recordar que, tras ganar las elecciones, Laporta le dijo que el exfutbolista azulgrana “estaba verde” como entrenador y que no era una opción para ocupar el banquillo.

Por otro lado, Font desveló que hace una semanas habló con Xavi, que le dijo que “estaba muy ilusionado con la vuelta de Messi”, algo que prácticamente daba por hecho, antes de que el astro argentino anunciara que finalmente fichaba por el Inter de Miami.

“Messi fue el primero que llamó a Xavi para volver. Y él me dijo que, en su vuelta, le veía como ‘playmaker’, no solo por su capacidad de hacer goles sino de hacer ese último pase, que es un déficit que tiene el equipo”, resumió.