Foden renueva hasta 2027

El atacante Phil Foden ha ampliado su compromiso con el Manchester City y permanecerá en la plantilla que actualmente dirige el español Pep Guardiola hasta junio del 2027, tal y como ha anunciado la entidad inglesa.



El futbolista de 22 años, catalogado como uno de los mejores talentos del fútbol inglés, alcanzó la primera plantilla 'citizen' desde las categorías inferiores. Fue Pep Guardiola el que le hizo debutar con 17 años un 21 de noviembre del 2017, en un encuentro de la Liga de Campeones ante el Feyenoord. Se convirtió en el cuarto jugador inglés más joven en jugar la máxima competición europea. En la Premier League disputó su primer encuentro tres semanas después, ante el Tottenham.



"He sido hincha del City toda mi vida. He entrenado aquí durante tantos años. Incluso llegué a ser recogepelotas. Quiero tanto a este club que saber que seguiré en él hasta el 2027 es algo increíble", dijo el futbolista.



"He mejorado mucho en los últimos años y eso se lo debo a Pep y su equipo que cada día me dirigen en los entrenamientos. Trabajar con ellos me da la oportunidad de mejorar y convertirme en mejor jugador de lo que soy", añadió Phil Foden.







Por su parte, el director de fútbol del Manchester City, el español Txiki Beguiristain destacó el orgullo que la entidad siente por el jugador. "Sabemos que todavía hay mucho por venir".