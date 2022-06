Florentino Pérez, sobre Mbappé: "Pobre hombre, estará ya arrepentido"

La decisión del jugador francés del PSG Kylian Mbappé de continuar en el equipo parisino sigue marcando en parte la actualidad del Real Madrid.

En un vídeo recogido por el usurio de tiktok herygr126, el presidente del Real Madrid Florentino Pérez estaba firmando un autógrafo a un seguidor blanco que le pidió que ya no fichara a Mbappé.

En respuesta a esa petición Florentino Pérez bromeó al señalar: "Pobre hombre, estará ya arrepentido".

Florentino Pérez desveló esta semana en una entrevista en 'El Chiringuito' cómo fue la negociación con Mbappé: "No me traicionó, Mbappé transmitió a todos su deseo de jugar en el Real Madrid, era su sueño como ha manifestado. Lo quisimos hacer en agosto y no le dejaron. No aceptaron la oferta, no querían venderlo. Comunicó al club que se quería ir pero había que esperar un año, siempre manifestó que su sueño era venir pero quince días antes cambió la situación por la presión política que tuvo y la económica. Tuvo un bloqueo y salió por el lado más fácil".

"Los madridistas se han quedado un poquito decepcionados pero el Mbappé que iba a venir no es el del final, si es así mejor que se quede en el PSG. El que yo conocí era el del sueño. Yo ahora ya no sueño con verle de blanco porque este Mbappé no es mi Mbappé. Le han confundido. Le deseo lo mejor allí, no tengo nada contra él. Me creí lo del sueño pero ningún jugador a lo largo de la historia del Real Madrid ha estado por encima del club. No haremos ninguna excepción", manifestó.