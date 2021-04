Florentino Pérez presenta su candidatura a la presidencia del Real Madrid

Florentino Pérez ha formalizado este viernes su candidatura a repetir como presidente del Real Madrid durante otros cuatro años más. El plazo para inscribir a los candidatos que aspiren a la presidencia del club madridista se ha abierto del 9 al 12 de abril y la de Florentino es la única candidatura hasta la fecha, desconociéndose si se presentará alguna más.

Esta misma semana estuvo en El Partidazo de COPE Enrique Riquelme, empresario mexicano y posible candidato a la presidencia del conjunto blanco, quien admitió su intención de presentarse. "Acabo de pedir que me digan exactamente los requisitos: cuál es el aval, cuáles son los plazos... No quiero más sustos, no hay tiempos. Si puedo me encantaría presentarme, pero creo lamentablemente que es muy complicado por los tiempos”, aseguró con Juanma Castaño.