La Fiscalía portuguesa registra la casa de Gonçalo Guedes por posible fraude en su traspaso al Valencia

Más de un centenar de funcionarios y policías registran este miércoles por orden de la Hacienda portuguesa las instalaciones de los tres mayores clubes del país, Benfica, Oporto y Sporting, por sospechas de evasión fiscal relacionada con traspasos de jugadores.

Se trata de más de seis docenas de registros, no sólo en los locales de los tres clubes, sino también en despachos de abogados y contables o domicilios particulares, según informó el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) luso en un comunicado.

Los registros se producen en distintas instalaciones salpicadas por todo el país y cuentan con la colaboración de efectivos de la Guardia Nacional Republicana (GNR, similar a la Guardia Civil española).

MORE: His house was raided on Wednesday morning as part of the Offside Operation. Due to his transfer from PSG to Valencia which drew the tax authority’s attention, as they want to find out whether the player declared the bonuses from that move. @cnnportugal via @Sport_Witness