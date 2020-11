Finaliza sin éxito la negociación entre el Barcelona y sus futbolistas para una rebaja salarial

Acaba sin acuerdo la prórroga de la Mesa de negociación por los salarios del primer equipo del Barça. Club y jugadores se volverán a ver las caras el lunes 23 de noviembre, cuando tendrán que tomar una decisión definitiva.

Como venía explicando la Cadena COPE, los jugadores no entienden que les quieran recortar 190M€ sólo de sus nóminas, tampoco que afecte al filial y no a otras secciones como el baloncesto y, como en el caso de los trabajadores, no consideran a Carles Tusquets legitimado para llevar la negociación.

La Gestora del Barça pide a los jugadores una rebaja del 30% de su sueldo, estos solo aceptan el 5% Las negociaciones entre ambas partes seguirán hasta el miércoles 12 de noviembre. Carles Tusquets considera que el club debe reducir en 190 millones de euros su masa salarial. 07 nov 2020 - 14:59

���� ÚLTIMA HORA rebaja salarial:



❌ Acaba SIN acuerdo la negociación entre el Barça y sus futbolistas



��️ Se han emplazado a verse el próximo lunes 23 de noviembre, cuando se tomará la decisión final



➡️ Ya NO habrán más Mesas ni negociaciones



�� @tjcope@partidazocope — Víctor Navarro (@victor_nahe) November 11, 2020

Las posturas estaban muy alejadas, los futbolistas habían propuesto negociar individualmente, como se hizo con las renovaciones de Piqué o De Jong, pero la Gestora insistía en que fuera colectivo. De hecho, Tusquets aseguró en su última comparecencia que "no haremos trajes a medida", una afirmación que desde la plantilla tienen claro que podría cambiar porque no le quedaría otra solución si quieren llegar a un pacto.

La vía unilateral es una de las opciones de la Gestora pero, según ha podido saber Deportes COPE, los jugadores irán a juicio si no se tienen en cuenta sus propuestas. Están convencidos de que un juez les daría la razón porque Tusquets no tiene esas competencias como presidente interino.