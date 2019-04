Filipe Luis: "Mi prioridad es renovar en el Atleti, pero estoy abierto a escuchar ofertas"

El internacional brasileño Filipe Luis declaró este miércoles que su "prioridad" es renovar su contrato con el Atlético de Madrid, pero que "obviamente" está "abierto a escuchar otras ofertas", tras el supuesto interés del Flamengo en ficharle.

"Tengo contrato con el Atlético hasta junio y mi prioridad es renovar aquí, pero no cierro puertas. No tengo una oferta del Flamengo y tampoco me ofrecí, pero obviamente, estoy abierto a escuchar", dijo el lateral izquierdo, en declaraciones a 'Globoesporte', divulgadas este miércoles.

El citado medio asegura que el Flamengo, el equipo más popular de Brasil, y el defensa de 33 años "dialogan sin compromiso" con vistas a una posible contratación.

Fuentes del club de Río de Janeiro consultadas por Efe no negaron ni confirmaron esa supuesta negociación con el futbolista brasileño.

Según 'Globoesporte', las conversaciones entre representantes de la entidad carioca y agentes del lateral se limitan únicamente a "saber la pretensiones" de las partes para eventualmente presentar una propuesta formal en el futuro.

En los próximos días, el Flamengo se reunirá con los agentes de Filipe Luis para "dialogar sobre los valores que envolverían" una posible transacción, de acuerdo con 'GloboEsporte'.

El lateral izquierdo es un habitual en las convocatorias del seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bachi, 'Tite', aunque las lesiones le han impedido estar en varias de ellas.

Nacido en el municipio de Jaraguá do Sul, en el estado de Santa Catarina (sur), Filipe Luis se formó en la base del modesto Figueirense y rápidamente dio el salto al fútbol europeo a través del Ajax.