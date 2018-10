La figura de Messi será protagonista de un espectáculo del "Cirque du Soleil"

La carrera y la pasión futbolística del astro argentino Leo Messi será protagonista el próximo año de un espectáculo de la célebre compañía circense canadiense 'Cirque du Soleil' (Circo del sol), según ha anunciado el jugador en sus redes sociales.

El jugador ya publicó el martes, un vídeo en el que se le veía con una camiseta de la compañía canadiense y dándole toques a una nariz de gomaespuma de payaso, pero no ha desvelado el acuerdo hasta este miércoles.

"Me siento honrado de anunciar la creación de un nuevo show del @cirquedusoleil durante el 2019, basado en la historia de mi vida y la pasión para el fútbol", ha anunciado hoy el jugador barcelonista.

Messi ha firmado un contrato con la mayor productora teatral del mundo y con la empresa PopArt Music, que organiza conciertos y espectáculos con grandes artistas mundiales. En la organización también se encuentra la productora Sony Music, La previsión es que el espectáculo se presente el próximo año y la gira está presente en diferentes países de Sudamérica, Europa y Asia.

Ya en el pasado, 'Cirque du Soleil' había rendido homenaje a grandes figuras de la música mundial (Michael Jackson, The Beatles), pero nunca antes había dedicado un espectáculo al fútbol y a un jugador de fútbol.

Según ha informado Sony Music mediante un comunicado, el espectáculo se inspirará en "el increíble talento y los logros de la leyenda del fútbol, que encarna el espíritu y los valores únicos de su deporte".

"Me parece increíble y a la vez una locura que el 'Cirque du Soleil' cree un espectáculo basado en mi vida, mi pasión, mi deporte. Cirque du Soleil es uno de los 'shows' favoritos de nuestra familia. No tengo dudas que este 'show' sorprenderá a la gente como siempre lo hacen", asegura Messi en unas declaraciones ofrecidas por la productora.

El espectáculo se basará en el legado de Messi a la manera característica del Cirque du Soleil, destacando la rica cultura que hace de éste deporte el más popular alrededor del mundo. "Estamos encantados de trabajar con semejante leyenda viva. Como líder mundial de entretenimiento en vivo, 'Cirque du Soleil' se está convirtiendo en el creador de contenido y experiencias originales para las principales marcas del mundo", dijo Jonathan Tétrault, presidente y director de Operaciones del Cirque du Soleil.

"Es un orgullo para PopArt Music participar en este proyecto junto con el Cirque du Soleil y Leo Messi. No tengo dudas que la calidad de creación del Cirque du Soleil logrará interpretar artísticamente el talento inigualable que Messi despliega en cada partido", insistió Sergio Lavié, co-fundador de PopArt Music.

