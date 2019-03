Figo: "Me marché al Real Madrid para intentar mejorar en todas las facetas"

El exfutbolista portugués Luis Figo explicó que abandonó el Barcelona rumbo al Real Madrid cuando aún estaba en activo con la idea de intentar mejorar en todas las facetas.

"Cuando haces un cambio siempre piensas que será para mejor. El primer cambio lógico que hice fue de país, era muy joven y lo hice para intentar una nueva experiencia que me diera más prestigio", indicó.

"El segundo fue un cambio de reconocimiento para intentar mejorar en todas las facetas: económicamente, prestigios, en títulos... Y el último, en el Inter, fue para buscar mi felicidad futbolística", añadió durante una charla con José Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, como parte de la campaña 'In Malleolus Veritas' creada para conmemorar el XX aniversario del vino Malleolus.

En la misma opina que el actual capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, es merecedor de un 'Balón de Oro': "Por calidad se lo merece. Siendo defensa y siendo portero parece más complicado llevárselo pero Cannavaro lo ganó siendo defensa. Creo que depende un poco del momento, del año, de contra quién compites. Pero por calidad lógicamente sí".

En cuanto a si el club blanco necesita más a su compatriota Cristiano Ronaldo o si es al contrario, manifestó: "Tratándose de Cristiano, de Messi o de otro jugador que en su momento fue el mejor del mundo, es normal que deje huella, porque se trata del mejor jugador del mundo".

"Los jugadores quedan y los entrenadores salen cuando hay malos resultados. Los jugadores pasan, los clubes quedan y el Madrid seguirá siendo muy grande sin Cristiano y era muy muy grande con Cristiano", añadió.

Preguntado por los entrenadores que le han dirigido, apuntó: "He tenido la felicidad de entrenar con Cruyff, que para mí fue un maestro en términos de filosofía de juego y de concepto. Queiroz fue mi formador en la selección, después lo pillé en otras etapas en el Madrid o en la selección absoluta. Del Bosque, Mourinho... es difícil escoger uno porque todos ellos han sido importantes".

Figo reconoció que se ve más en labores directivas que como entrenador y habló de Raúl, Ronaldo y Zidane comparándoles con algunos vinos: "Raúl es un tío que siempre tiraba del carro, Ronaldo era potente y metía goles y Zidane era el top de la elegancia, era elegante jugando".

Por otro lado se refirió al estadio Santiago Bernabéu: "Es espectacular, de los pocos más importantes del mundo. He tenido la felicidad de estar cinco años en ese gran club que me ha dado mucho y he vivido en la piel la magia de esa camiseta".

Además repasó algunos de los momentos más relevantes de su trayectoria: "Quizá el primero fue cuando ganamos el campeonato del mundo sub 20 en Lisboa. Me abrió las puertas para jugar por primera vez fuera de mi país y fue cuando ingresé en el Barcelona. Fue un momento crucial en mi carrera".

"Después cuando vine al Madrid y luego cuando tuve que iniciar otra aventura en Italia en la parte final", completó el luso, quien optará en otoño, junto a otros personajes, al título de 'Hombre Malleolus 2019'.