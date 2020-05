La FIFA suspende la gala 'The Best' y no entregará el premio este año por el coronavirus

El coronavirus sigue alterando el calendario deportivo de esta temporada. En esta ocasión ha sido la gala del premio 'The Best', una ceremonia que, según ha informado Arancha Rodríguez en Deportes COPE, ha quedado suspendida por el coronavirus. De esta manera, el trofeo queda sin ganador para esta edición.

Aún así, la FIFA no descarta estudiar otras alternativas para poder entregar el galardón pero, de no ser posible, quedará desierto y la próxima edición del premio 'The Best' será en la temporada 2020/2021.