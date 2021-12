Ferran Torres: "Dejo una parte de mi corazón en Mánchester"

Tras año y medio en las filas del Manchester City Ferran Torres se despedía este jueves del conjunto citizen con un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que agradecía la apuesta al club inglés por hacerse con sus servicios y recordaba sus mejores momentos allí.

"Mis queridos citizens

Dejo muchos buenos amigos en Mánchester, pero siempre me quedaré con los buenos recuerdos y experiencias en mi corazón. Desafortunadamente la pandemia no me ha permitido disfrutar en Mánchester como originalmente quería, pero el año pasado fue increíble para mí.

En el City yo he crecido como jugador y como persona también. Yo soy mucho más fuerte y se que como jugador he tenido el privilegio y la suerte de representar la camiseta de este club. Además de las grandes experiencias, de ganar la Premier y la Carabao Cup y de llegar a la final de la Champions, yo me llevo alguna cosa más importante conmigo que es la gran relación con los aficionados citizens.

Me gustaría agradecer a Soriano, Guardiola, Txiki y Omar por haberme dado la oportunidad de formar parte de este gran equipo. Personalmente me siento humilde y agradecido por la confianza de haberme incluido en esta gran institución mundial.

Más allá de todo también quiero ser agradecido con mis compañeros y el staff del City. Ahora estoy de vuelta a España y os voy a llevar siempre en mi corazón y celebraré vuestras victorias semana a semana y seguro que una parte de mi corazón se quedará en Mánchester".