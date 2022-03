Ferran Torres: "Cuando te entra una, te entran todas; hay que estar tranquilo"

El delantero del Barcelona Ferran Torres dijo este martes que "el gol son rachas" y que "hay que estar tranquilo" en un acto de la empresa iNuba, de la que es embajador, en el que estuvo presente telemáticamente en el Auditori 1899 del Camp Nou.



"Hay que ser constante y estar tranquilo mentalmente. Cuando te entra una, después ya te entran todas. Pero no creo que todo sea el gol, considero que estoy aportando muchas cosas buenas al equipo", insistió el jugador azulgrana ante las preguntas de los periodistas.



Ferran quiso quitar relevancia a sus lágrimas al final del partido de ida de la Liga Europa ante el Nápoles: "Fue un gesto espontáneo de frustración por no meter goles, al final en ese partido no estuve acertado. Pero en este sentido se agradece la confianza del entrenador".



De todas maneras, Ferran dijo que su adaptación al equipo tras llegar en el mercado de invierno procedente del Manchester City "está yendo muy bien" y que se lo ha facilitado el hecho de que Xavi Hernández "confía mucho" en él y que en la plantilla hay jugadores que también son sus compañeros en la selección española.





???? Ferran Torres:



Liga: Vamos a pelear hasta el último momento



Integración: El entrenador confía en mí



Gol: Hay que estar tranquilo sobre todo mentalmente. Cuando entre una entran todas



Pedri: Puede marcar una época



??20:30h @deportescope#fcblivepic.twitter.com/Hz44lgIppJ — Víctor Navarro (@victor_nahe) March 1, 2022



Preguntado por Pedro González 'Pedri', quien el domingo ante el Athletic Club dio una nueva exhibición de fútbol, el delantero azulgrana opinó que el canario "es un jugador que puede marcar una época", en la línea de lo que afirmó Xavi tras el partido, cuando hasta lo comparó con Andrés Iniesta.