Fernando Vázquez, en su presentación: "Pienso que sí se puede, pero no quiero que me vean como un mago"

El nuevo entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, afirmó este lunes que ve "posible" lograr la permanencia en LaLiga SmartBank a pesar de estar en una situación económica y deportiva delicada, pero que no quiere que la afición le vea como "un mago" y pidió su apoyo para llenar el estadio de Riazor.

"He venido aquí para intentar algo que, por muy difícil que pueda parecer es posible. Para que la situación sea reversible tenemos que asumir en algún momento que el peligro está ahí. La afición debe dar un paso adelante para que nos pueda ayudar. Lo más importante de un club es su afición. Esa gente que no venía al estadio le pido que, por favor, quiero ver el estadio lleno", dijo en rueda de prensa.

Fernando Vázquez estuvo acompañado en la presentación por el presidente del club blanquiazul, Juan Antonio Armenteros, quien anunció que el turco Emre Colak será el primer refuerzo del mercado invernal y que continúan las negociaciones con Abanca para subir el tope salarial que les permita más refuerzos.

En su nueva etapa en el Depor, el técnico de Castrofeito, que ha firmado por lo que resta de curso y dos temporadas más, dijo que no ha venido como 'Plan B' o "como red de seguridad". "Luis César era amigo mío y con Anquela tenía una relación increíble. Tampoco quiero que me vean como un mago para hacer funcionar algo que está costando. Voy a poner todo lo que sé para que el Deportivo se quede en Segunda. También hay que contemplar la posibilidad de no sea así", señaló.

Vázquez recordó que en la anterior ocasión llegó al banquillo en una situación similar para eludir el descenso de Primera. "Estábamos a 7 puntos del descenso, faltaban 3 partidos y estábamos casi salvados y, al final, hicimos las cosas mal y descendimos. Pienso que sí se puede, que es posible. Vengo a trabajar, darle intensidad al equipo y a intentarlo", explicó.

En este sentido, dijo que no tiene por qué ser "más difícil" lograr la permanencia en Segunda que en Primera División. "En Primera hay equipos contra los que parece imposible pelear. En Segunda, puedes perder con cualquiera pero también ganar a cualquiera. Todo el mundo puede ascender, que le pase esto al Deportivo nos duele, pero que era posible, es cierto. Estamos aquí por méritos propios, pero no creo que los jugadores tengan el nivel que demuestra el equipo", subrayó.

Confesó que "estaba convencido" de que, en algún momento, volvería al banquillo del Deportivo, aunque ahora toca una situación complicada. "Espero que nos podamos salvar y volver a Primera División. También acepto que nos podamos ir a Segunda B y seguiría siendo entrenador. Espero que no ocurra", deseó.

Por el momento, ha llegado con el preparador físico Manuel Pombo y el de porteros, Manu Sotelo, aunque se tomará "con más calma" la decisión de ocupar el puesto de ayudante. Respecto al futuro, el mercado de fichajes y el equipo que se verá en Soria, se mostró "ecléctrico". "Prefiero esperar una semana más, el mercado de fichajes es largo y quiero tener un conocimiento más exacto de la plantilla. ¿En Soria? No sé cómo vamos a jugar", concluyó.