Felipe: "Tenemos que estar más atentos al balón parado y lo de hoy no es la primera vez"

El defensor brasileño del Atlético Felipe Augusto de Almeida ha manifestado este sábado, tras la derrota (2-1) de su equipo en el campo del Sevilla, que los vigentes campeones de Liga han "hecho un buen partido" pero han perdido a causa de "detalles en los que hay que tener más atención".

Ocampos desata la locura en el Sánchez-Pizjuán, con el 2-1 en el minuto 88. #LaCasadelFútbolpic.twitter.com/5ObXezFFBg — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 18, 2021

"Comenzamos mejor en la segunda parte pero no podemos sufrir a balón parado. No es la primera vez que encajamos a balón parado. Sabemos que no es fácil pero debemos trabajar para arreglarlo", ha señalado Felipe en declaraciones a Movistar.

El central paulista insistió en que "tras empatar", los colchoneros debieron "estar atentos al balón parado" aunque opinó que existió "falta en el segundo gol" sevillista de Koundé sobre Mateus Cunha, "pero para pitar ya hay un árbitro y el VAR".