La Federación responde a Tebas en un comunicado: "Nada de lo que imputa al actual Presidente es cierto"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acusado este viernes al presidente de LaLiga, Javier Tebas, de "dañar y sumir en el descrédito al fútbol", por lo que le ha pedido respeto y responsabilidad institucional, y ha criticado sus "comportamientos inaceptables" que amplían la "guerra" con el organismo que dirige Luis Rubiales y el Comité Olímpico Español (COE), según un comunicado.

"En un nuevo ataque frontal y personal, el presidente de la Liga vuelve a dañar y a sumir en el descrédito al fútbol además de devaluarlo con unos comportamientos inaceptables para alguien que ostenta un cargo de semejante responsabilidad y representatividad. De acuerdo con sus compulsivas manifestaciones, quiere ampliar su guerra institucional no sólo con la Federación, sino también con el COE", afirmó la RFEF en la nota.

Javier Tebas atendió a los medios y aseguró que no existe una "guerra de LaLiga con la RFEF". "Ha habido una persona que ha viajado con la novia a Nueva York y no ha dado explicaciones, o que no ha justificado 260 millones cuando se lo ha pedido el juzgado", añadió, refiriéndose a Rubiales.

Este viernes, la RFEF insistió en que "no puede consentir que las declaraciones de Tebas queden sin respuesta al tratarse de nuevo de acusaciones falsas e irresponsables". "Nada de lo que imputa al actual presidente de la RFEF es cierto, como el propio Tebas sabe perfectamente. No existe razón alguna para que el Presidente de la RFEF sea objeto de expediente de ningún tipo", expresó el organismo.

Respecto a si debe entrar en el caso o no el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), Tebas insistió en que se opuso "frontalmente" a elegir a determinados miembros del Tribunal. Pero la RFEF manifestó este viernes que "quizás eso confirma que su relación con los anteriores (unos siguieron y otros no), a quienes pretendía mantener en el puesto a pesar de que había expirado su mandato, pudiera ser más estrecha de lo deseable para salvaguardar la independencia del propio TAD".



"El TAD ha llevado a efecto resoluciones inverosímiles contra esta RFEF y algunas de ellas ya han sido anuladas o rebatidas en los juzgados, como, por ejemplo, cuando de un plumazo se cargó el proceso electoral de las elecciones a la presidencia de la RFEF, cuestión que fue rápidamente restituida por la Justicia. Estas acciones de determinados miembros del TAD seguirán teniendo consecuencias en los juzgados de distintas jurisdicciones", añadió sobre el tema el comunicado de la RFEF.

Además, y después de que Tebas señalara a los medios que Rubiales y Banco parecen "hermanos de grabadora", la RFEF lamentó los "insultos" del presidente de LaLiga a los dos mandatarios, "de una manera ordinaria y desabrida impropia de quien ocupa un cargo relevante como el suyo".

Ante esto, la RFEF muestra "su enérgica repulsa a esta manera de proceder y a la vez su total apoyo tanto al COE como a su presidente", a quien considera "un puntal del deporte español, un ejemplo y un líder de primera talla". "Desde la RFEF se confía en que la actuación de los tribunales acabará desentrañando la verdad y poniendo a cada uno en su sitio. Se acreditarán como falsas las acusaciones contra el presidente de la RFEF y se verá también en la Justicia si la forma de actuar de Tebas transgrede la ley", expresó la nota.

El comunicado concluye con una lista actuaciones, que según la RFEF, son "cuestionadas", como la "propuesta de trabajo a un empleado de la RFEF en el intento de 'cargarse a Rubiales', CVC, intromisión en categorías no profesionales del fútbol español, entre otras", para "hacerse con el control del fútbol y de todo el deporte español". "Afortunadamente, cada vez estamos más cerca de la verdad", zanjó la RFEF.