La Federación niega las acusaciones de Paco Díaz, presidente de la Federación Madrileña

La Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado para afirmar que el presidente de la Federación Madrileña, Paco Díez, tendrá que declarar como investigado y niega sus acusaciones hacia Luis Rubiales.

COMUNICADO OFICIAL

"Ante las afirmaciones realizadas anoche, 25 de junio, por la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) a través de un comunicado público, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) quiere hacer constar:



1.- Que encubre la verdad el comunicado cuando dice que el presidente de la RFFM, Francisco Javier Díez Ibáñez, “ya no tendrá que declarar el día 12 de septiembre”, pero oculta que en la misma Diligencia de Ordenación del Juzgado de Instrucción número 11 de fecha 25 de junio, se le cita “para que comparezca a declarar en calidad de investigado el próximo 3 de octubre de 2019 a las 12:30 horas“. Por lo tanto el Sr. Díez tendrá que declarar en calidad de investigado.



2.- Que no dice la verdad el comunicado cuando afirma que “el próximo 16 de septiembre se ha citado al presidente de la RFEF D. Luis Rubiales para ser interrogado acerca de los hechos denunciados” y, añade incluso, “rendir oportunas explicaciones ante las acusaciones y denuncias falsas realizadas”, cuando en realidad el Juzgado cita literalmente “al Representante Legal de la Real Federación Española de Fútbol para que comparezca a declarar en calidad deacusación particular” en la citada fecha. Por lo tanto la RFEF comparecerá como acusación particular.



3.- En consecuencia, no es correcto en absoluto hablar, como afirma la RFFM, de un “giro en las investigaciones judiciales en curso”, cuando lo que ha llevado a cabo el juzgado de Instrucción número 11 que lleva el caso es únicamente una reordenación de las comparecencias. Por lo tanto se deduce una nueva falsedad y burda manipulación.



4.- Por otra parte, la RFEF ha comunicado que la Vicepresidenta de Integridad, Ana Muñoz, y un miembro del departamento legal acudirían a la Asamblea territorial a las 17:00 horas de hoy, con el objetivo de explicar detalladamente a los asistentes y mostrar aquella documentación que sea necesaria para que la verdad prevalezca. Por supuesto obran en poder de la RFEF las comunicaciones emitidas por el juzgado que instruye el caso, que no se van a mostrar públicamente por respeto al mismo. Por lo tanto, se constata el compromiso de la RFEF con la trasparencia, el rigor y la verdad, con la presencia de la Vicepresidenta de Integridad y la documentación acreditativa.



5.- Como se ha relatado anteriormente nuestra intención es exponer un relato fidedigno y riguroso. El Presidente de la RFFM ha impedido hablar tanto a la Vicepresidenta de la RFEF como al miembro del departamento jurídico de la RFEF que han acudido en la tarde de hoy a la Asamblea de la RFFM. Esto demuestra el talante antidemocrático y el oscurantismo del actual Presidente de la RFFM. Los servicios jurídicos de la RFEF actuarán ante las posibles difamaciones, falsedades y manipulaciones que se hayan podido verter por parte de la RFFM.