Fede Valverde: "¿Entrada a Morata? No sé si me metí en el corazón al madridismo, pero no me siento orgulloso"

Fede Valverde ha concedido una entrevista al diario ABC que se puede leer este lunes y donde analiza cómo está siendo toda esta situación y también contesta a la pregunta en relación a esa polémica entrada a Morata en la final de la Supercopa de España.

"No sé si me metí en el corazón al madridismo, pero no me siento orgulloso de esa falta", señala el uruguayo y añade: "Fue una falta limpia, tirada para no lesionar, por supuesto. Mede debo a mi escudo y lo defenderé desde las normas del juego. Una falta es parte de las normas".

Valverde está feliz por la vuelta al trabajo e indica que sería "lindísimo ganar esta Liga" porque "pase lo que pase ya ha pasado a la historia del fútbol. Hay mucha gente que ha sufrido a la que dedicaría este título". Sobre si dar el título al Barça sería injusto o no, el uruguayo señala: "Hay teorías para todo y cualquiera es respetable. Yo creo que lo más bonito sería terminar la Liga y saber quién es el campeón real con las 38 jornadas".

El uruguayo también habló sobre la posible vuelta de la Champions League: "Ojalá que podamos jugar en Manchester, viajar fuera de España significará muchas cosas para toda la sociedad y remontar ante el City, para este club, siempre es posible". Y siguiendo en el ámbito de la vuelta al trabajo, Valverde remarca a la figura de Zidane: "El trabajo anímico del míster ha sido clave para hacer frente a esta situación. Ha estado siempre pendiente".

"Hay que hacerles un monumento. Han estado tan cerca del peligro por la pasión a su profesión", señala el centrocampista blanco en relación a los sanitarios.