Bale salva a Gales

Bielorrusia, 2 - Gales, 3

Un triplete de Gareth Bale, que anotó el tanto del triunfo en el tiempo añadido, dio los tres puntos ante Bielorrusia a Gales (2-3) que alienta su camino clasificatorio hacia el Mundial de Catar.

El cuadro de Robert Page acabó con su crisis. Llevaba tres encuentros sin ganar. Pero el tanto desesperado de Bale en la última acción del partido eleva su optimismo. Queda ahora a un punto de la República Checa, segundo del Grupo E, y a cuatro del líder, Bélgica. El choque tuvo que disputarse en Kazan, sin público, debido a las sanciones impuestas al gobierno de Bielorrusia de Aleksandr Lukashenko que impedían a Gales volar hasta Bielorrusia.

El choque, no obstante, resultó más complicado de lo que esperaba el conjunto galés a pesar de que a los seis minutos una falta dentro del área del meta Sergey Chernik fue castigada con un penalti que transformó Bale. Bielorrusia, sin embargo, reaccionó y a la media hora se encontró con su oportunidad después de un error de Chris Gunter que supuso un penalti para el equipo local. Vitaly Lisakovich no falló desde los once metros.

La situación empeoró para el equipo de Page que se volcó sobre la portería de Chernik pero dejó numerosos espacios en defensa e invitó a su rival a ejecutar peligrosos contraataques. Fue así como llegó el segundo tanto bielorruso.

Lisakovich, el mejor futbolista local, llevó la pelota a Pavel Sedko que batió a Dany Ward. Gales se encontró con el marcador en contra antes del descanso. Tras el intermedio encerró a su rival que pudo sentenciar el choque en alguna acción a la contra.

El equipo de Page encontró cierto alivio a veinte minutos del final gracias a otro penalti, esta vez cometido por Max Ebong. Bale tampoco falló y puso el empate en el marcador.

El jugador del Real Madrid pudo anotar en varias ocasiones, especialmente en un golpe franco que rozó el palo. Pero Bielorrusia también tuvo la posibilidad de anotar en un mano a mano de Lisakovich. Pero fue a punto de terminar el partido cuando una acción revuelta en el área local acabó con el balón en las botas de Gareth Bale, que disparó. Chernik no pudo atrapar el esférico, que alcanzó la red.