Fallece el exportero escocés Andy Goram a los 58 años

El exportero escocés del Rangers y del Manchester United Andy Goram ha fallecido este sábado a los 58 años, poco más de un mes después de anunciar que padecía un cáncer terminal, ha confirmado el conjunto escocés.

El 30 de mayo, Goram desveló en una entrevista al periódico Daily Record que los médicos le habían dado unos seis meses de vida después de rechazar la posibilidad de quimioterapia, lo que podría extender su vida tres meses más.

"Rangers Football Club se entristece hoy profundamente al anunciar la muerte de nuestro legendario portero, Andy Goram, luego de una breve batalla contra el cáncer", dijo el club en un comunicado este sábado. "En una encuesta de seguidores de 1999, fue votado como el mejor portero de la historia del Rangers y, después de retirarse, seguía siendo un rostro habitual en Ibrox los días de partido y aún asombraba a los aficionados con algunas apariciones memorables en equipos legendarios", añadió.

Rangers Football Club are today deeply saddened to announce the death of our legendary goalkeeper, Andy Goram, following a short battle with cancer.