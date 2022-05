La EURO 2024 que se disputará en Alemania ya tiene calendario

El Allianz Arena de Múnich y el estadio Olímpico de Berlín serán los escenarios del partido inaugural y de la final, respectivamente, de la Eurocopa 2024, que se disputará en Alemania entre el 14 de junio y el 14 de julio.

??? The @EURO2024 match schedule has been finalised.



???? 14 June: Fussball Arena in Munich to host opening match.



??? 14 July: Olympiastadion Berlin to stage final.



Matches in each #EURO2024 group will also reduce travel distances for teams and fans between the host cities.