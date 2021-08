¿Por qué se llenan los estadios en Europa, si la tasa de vacunación en España en superior?

España sigue sin poder ver sus estadios de fútbol llenos. Después de que la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciase la apertura de aforo para el mes de agosto al 40% en espacios abiertos y al 30% en espacios cerrados, las primeras imágenes del fútbol europeo mostrarons campos completos o al menos, con varios miles de aficionados.

Una duda que corre en los aficionados españoles es por qué pasa esto y en España aún no se pueden ver estas imágenes. España y Portugal son los Estados que más han vacunado, por encima del 60%, y los que menos público permitirán en el inicio liguero.

La úncia razón para esto es que, salvo en la península, las grandes ligas europeas (Francia, Inglaterra, Italia y Alemania) piden certificado de vacunación o al menos una PCR negativa para poder asistir al estadio, dando la posibilidad de que todos los hicnhas puedan entrar. Sin embargo, en España y Portugal, no se exige nada de esto, por lo que aún es necesario el distanciamiento social y las mascarillas.

Escenas como esta se pudieron ver este sábado por la mañana en el duelo entre el Manchester United y el Leeds United.

Por ejemplo, el Gobierno de Reinon Unido pretende reemplazar los límites de aforo y las medidas preventivas por un mayor número de test, aunque en ningún caso se exigirá por ley un pasaporte Covid en el que especifique las vacunas recibidas, los resultados de las últimas pruebas o si se ha pasado previamente la enfermedad. Si un negocio, en este caso un equipo de fútbol, decide pedirlo, será decisión suya. Además, al desaparecer las normas de distanciamiento social, tampoco se podrá impedir ya que los aficionados se abracen y celebren los goles juntos en la grada.

En Alemania, se alcanzaron los 22.925 aficionados en el Borussia Park; en la Premier League, los 16.479 en el Brentford Community Stadium y los 72.732 en Old Trafford. Mientras, en el partido inaugural de LaLiga solo hubo 9.868 en Mestalla.

Imágenes del Borussia Mönchengladbach - Bayern Munich que abrió la Bundesliga este viernes.

En el mismo sentido que el gobierno alemán, la Ministra de Deportes francesa, Roxana Mariceanu declaró: "No habrá limitación en los estadios, pero habrá que contar con un pase sanitario. Para acceder tendrás que haberte vacunado o hacerte una PCR si no has tenido posibilidad de vacunarte”.