"Estaba hablando con mi padre, me giré para ver el partido y un hombre me avisó de que le estaba dando algo"

Este sábado vivimos una situación de pánico durante el Cádiz-Barcelona cuando en el minuto 82 del partido, el colegiado Del Cerro Grande detuvo el partido por la asistencia médica a un aficionado.

El choque estuvo varios minutos hasta que finalmente pudo continuar. Este domingo en Tiempo de Juego hemos hablado con Silvia Zumaquero, la hija de Antonio, el aficionado que recibió esa asistencia médica.

El Cádiz-Barcelona estuvo interrumpido por atención médica a un aficionado en la grada El árbitro del encuentro, Del Cerro Grande, fue alertado de ese incidente que sucedía en la grada de Fondo Sur del estadio y detuvo el partido. 10 sep 2022 - 20:35

Silvia se encontraba con su padre y con su primo viendo el partido y nos cuenta cómo fueron esos primeros momentos: "Él no sintió nada, hablé con él y me giré para ver el partido y cuando me volví a girar un hombre me avisó que le estaba dando algo".

Silvia señala que estuvo visitando a su padre en la mediodía de este domingo y añade que está "estabilizado y hay que esperar y ver cómo va evolucionando. A la 13h hemos estado con él, estaba dormido, sedado".

Antes de acabar, Silvia quiso "dar las gracias a todo el mundo porque se han comportado extraordinariamente" y confiesa que "me han llamado los dos presidentes y siguen en contacto conmigo".









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado