Espectacular rajada de Diego Costa contra el Atlético de Madrid: "No tiene nivel europeo, es todo mentira"

Diego Costa, que actualmente se encuentra sin equipo, ha concedido una entrevista al canal de YouTube Pilhado en la que habla de su salida del Atlético Mineiro, de su futuro y se despacha contra el Atlético de Madrid del que dice que sus instalaciones no tienen nivel europeo.

"Lo del Atlético de Madrid tampoco es un nivel europeo. Es todo mentira. Ahí, en cuanto a estructura, calidad que le da al jugador, comida, eso es top. 100%. En el Atlético de Madrid no tienen", afirma al ser preguntado por su experiencia en el Atlético MG del que llegó a asegurar que su vestuario era una mierda. "¿Nivel europeo? No, no te voy a mentir. El vestuario del entrenamiento era una mierda y la academia también está muerta", aseguró sobre el club brasileño.

Sobre su futuro, aunque ha tenido alguna tentativa de clubes españoles, aseguró que le gustaría jugar en el Flamengo: "Cualquier jugador querría jugar allí. Es normal. Flamengo tiene actualmente dos delanteros, esto también es cierto, los muchachos están muy bien servidos. Así que es una cuestión de lógica, no hay nada de qué hablar. No hay razón para decir que no jugaría si sucediera. ¿Por qué no? Más aún en Flamengo. Si te va bien allí, te conviertes en una estrella de 'Hollywood'. Seamos honestos", explicó Costa.

También contó una divertida anécdota con el jugador del Chelsea N'Golo Kante cuando ambos militaban en el conjunto blue: "En el Chelsea, intentaba abrazar a Kanté en broma desnudo. Es tímido. Me desnudaba en la ducha y decía: '¡Kanté, dame un abrazo!' y el muy serio me decía 'No, no, Diego'. Ni se quitaba la ropa interior para ducharse", desvela.