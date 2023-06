El Espanyol presenta "una nueva era" con el Stage Front Stadium

El consejero delegado del Espanyol, Mao Ye, afirmó en la presentación del acuerdo con Stage Front por el 'naming right' del estadio, que el club inicia "una nueva era" y afirmó que con esta entente el club demuestra que está "más que vivo".



El subdirector general, Antoni Alegre, explicó que el acuerdo, que se ha concretado tras siete meses de conversaciones, es por cinco años y no se descarta alargarlo en el futuro: "Le podemos dar un valor añadido a la instalación y nos dará más visibilidad a nivel internacional. El estadio tendrá más vida".







El importe ronda el millón de euros anuales, pese a que las cifras no se han hecho públicas debido al acuerdo de confidencialidad. En cualquier caso, Toni Alegre apuntó que el importe, si el Espanyol recupera la categoría el curso que viene, será "uno de los tres mejores de Primera división".



Por su parte, el CEO de Stage Front, Karl Roes, afirmó en la rueda de prensa que el acuerdo con el club catalán no se tambaleó por el descenso: "Fue un amor a primera vista, nunca tuvimos ninguna duda en nuestra decisión. Queríamos ser parte de la familia del Espanyol".



Stage Front lucirá únicamente en el estadio -al que dará nombre- y, por ahora, no se contempla que su nombre aparezca en la camiseta. La empresa norteamericana está dedicada al ticketing desde 1984 y factura 400 millones de dólares anuales. "Es una compañía fuerte y con potencial", afirmó Alegre.