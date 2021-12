España, único país junto a Alemania con cinco árbitros Élite de UEFA

España es el único país junto a Alemania que tiene cinco árbitros UEFA Élite tras la incorporación de José María Sánchez Martínez al grupo, según la notificación de las categorías arbitrales para la segunda mitad de la temporada 2021-2022 del Comité Técnico de Árbitros de la UEFA. El murciano Sánchez Martínez es parte de la categoría Élite junto al valenciano Antonio Mateu Lahoz, el madrileño Carlos Del Cerro Grande, el extremeño Jesús Gil Manzano y Marta Huerta de Aza, del comité tinerfeño.

El arbitraje español cuenta también con dos árbitros en la categoría "FIRST" de la UEFA, tras el ascenso del vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea, que se une a Alejandro Hernández Hernández (C. Las Palmas), y en la categoría "SECOND" incorpora a César Soto Grado (C. Riojano), además de Juan Martínez Munuera (C. Valenciano), José Luis Munuera Montero (C. Andaluz) y Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear).

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó también que España tendrá cuatro nuevos árbitros VAR internacionales tras la concesión de esta categoría por parte de FIFA a José Luis González González (C. Castilla-León), Nacho Iglesias Villanueva (C. Gallego), Xavier Estrada Fernández (C. Catalán) y David Medié Jiménez (C. Catalán).

Como VAR en Europa seguirán otros seis árbitros más, Hernández Hernández, Martínez Munuera, De Burgos Bengoetxea, Munuera Montero y Cuadra Fernández. El CTA también destacó que en categoría femenina el arbitraje español cuenta con Marta Huerta de Aza en el grupo "ELITE"; con Loli Martínez Madrona (C. Murciano) y Ainara Acevedo Dudley (C.Catalán) en la categoría "FIRST" y con Zulema González González (C. Gallego) en la"SECOND", a la que se incorpora Olatz Rivera (C. Vasco).

En la modalidad de fútbol sala asciende al grupo Élite Daviz Urdanoz Apezteguia (C. Navarro) y en él se mantienen Juan José Cordero Gallardo (C. Andaluz) y Alejandro Martínez Flores (C. Navarro). Pablo Delgado Sastre (C. Valenciano) y Javier Moreno Reina (C. Andaluz) continúan en categoría "FIRST".