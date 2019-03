Escribá, en El Partidazo de COPE: "Me preocupa más el ánimo del grupo que el estado físico de un solo jugador"

El Celta de Vigo anunció este domingo la contratación de Fran Escribá como nuevo entrenador, con el objetivo de mantener al equipo en Primera División. Escribá pasó este lunes por El Partidazo de COPE para contarle a Juanma Castaño cómo han sido las últimas horas: "Ayer recibí la llamada del club y llegamos a un acuerdo rápido. He estado un año y medio sin entrenar, se ha hecho largo, pero me vino bien para parar, organizarme y formarme, pero me apetecía volver a la profesión".

Reconoce que "no llegué a agobiarme", con respecto a la posibilidad de que pasara demasiado tiempo y su caché bajara: "Tuve ofertas que rechacé porque no me gustaban los proyectos. Uno se anima para sacar esto adelante", comentó.

Se mostró preocupado por el estado de Iago Aspas, al que calificó como "jugador franquicia del Celta. Todos los equipos tienen un jugador así", pero al mismo tiempo afirmó que "me preocupa más el ánimo de todo el grupo que el físico de un futbolista, por importante que sea".