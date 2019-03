Valverde: "Messi tuvo un pequeño problema el jueves, nada más"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha desvelado este viernes que Leo Messi tuvo un "pequeño problema" en el entrenamiento del jueves pero que ha estado hablando con él en la sesión de este viernes y cree que, dentro de que le están "cuidando" por una molestias pasadas, estará "al cien por cien" para el derbi ante el RCD Espanyol.

"Antes estaba hablando con Messi, ayer jueves tuvo un pequeño problema en el entreno, nada más. Aquí estamos todos conectados con los fisios y los preparadores físicos, sabemos cómo están todos. Y claro que hablo con él de vez en cuando para ver cómo se encuentra, igual que con los demás", comentó en rueda de prensa.

Pese a ese problema, cree que Messi está "al cien por cien" pese a las molestias en el pubis que le impidieron jugar con su selección ante Argentina. "Viene arrastrando esas molestias desde hace tiempo, le estamos cuidando en ese sentido desde antes de Navidad para que eso le vaya remitiendo", explicó.

"Lo seguiremos haciendo. Ha vuelto, ha tenido unos días de descanso y está mejor, tendremos cuidado con él porque sabemos que es fundamental para afrontar estos partidos", admitió el técnico blaugrana. Por otro lado, le ve "tranquilo" pese a haber vuelto a Argentina y cosechar una nueva derrota, en el amistoso frente a Venezuela. "Se ha ido con la selección y ha perdido un partido, es una circunstancia más", relativizó.

Luis Suárez, por su parte, ha recibido el alta médica y podrá jugar ante el Espanyol en el Camp Nou, este sábado, aunque también tuvo algún percance en la recuperación de su esguince de tobillo. "Está bien, con precaución porque ha tenido algún pequeño susto. Pero está bien y el descanso también le ha vendo bien", celebró.

En cuanto a Ousmane Dembélé, que sigue de baja, es optimista de cara a su vuelta al equipo en una o dos semanas. "Está bien, se encuentra confiado por lo que hablamos, pero no podría dar una fecha exacta, estamos dentro de los plazos marcados. Puede estar para la semana que viene o para dentro de dos, intentaremos no precipitarnos para no provocar una recaída", manifestó.

Preguntado por la aparición de Gerard Piqué en el programa 'La Resistencia' de Movistar+, en la que ironizó sobre que su patrimonio era superior al presupuesto del RCD Espanyol, se lo tomó con normalidad y quitando hierro al asunto, enmarcándolo dentro del tono humorístico.

"No he visto nada, pero es inevitable enterarse. No tengo demasiado que comentar, salvo que ese programa es de humor, supongo que es ir a ver quién es más ocurrente y está bien, pero tenemos un partido muy serio y quiero que esta rueda vaya por ese camino serio. A Piqué le valoremos mucho. Sé que da mucho juego, estamos encantados con él", sentenció.

Valverde ha manifestado que afrontan una semana que puede ser "clave y definitiva" si los resultados les acompañan, con partidos ante Espanyol, Villarreal y Atlético de Madrid, mientras que del derbi de este sábado ha asegurado que es "motivante" para ambos equipos y que espera la mejor versión de los 'pericos'.

"Puede ser clave esta semana, son nueve puntos sobre 30 y llevamos diez de ventaja. Depende de cómo se den los resultados puede ser clave. Tener tres partidos juntos a estas alturas, parece que puede ser definitivo. Nuestra intención es no desviarnos e ir partido a partido, a sumar tres puntos que quitan un trozo de competición importante", afirmó en rueda de prensa.

Con diez partidos por delante en LaLiga, Valverde cree que es el momento de echar el resto. "Cada posible victoria tiene muchísimo valor, un punto más que hace unos meses porque hay menos margen para recuperar. El objetivo es ganar el partido, pero sabemos que en un derbi las distancias se reducen y hay un punto emocional que hay que estar por encima de él", aportó.

"Tenemos en cuenta que es un derbi, muy motivante para nosotros y para ellos, y tras un parón que ha llegado en la parte decisiva del campeonato. En esta semana tenemos tres partidos de Liga, nueve puntos y tres partidos complicados, sabemos lo que nos estamos jugando en esta semana", recalcó.

Además, espera a un Espanyol "como en su mejor momento de la temporada", cuando estuvo peleando en los puestos de arriba, "y especialmente motivado porque es un derbi". "Tuvieron un gran inicio y sufrieron un bache importante, ahora parece que están rehaciéndose. Se han alejado del peligro e imagino que en estos diez partidos lucharán por ir un poco más arriba y a ver si alcanzan posición de ir a Europa", auguró.

"El mayor peligro del Espanyol es que cuando han estado bien, han jugado muy bien y con muchas posibilidades de atacar. Tienen bien la pelota, se manejan bien a la contra aunque luchan por ser poseedores del balón. Tienen sus argumentos, con Borja Iglesias han hecho un gran fichaje. Sé cómo se toman estos partidos, con un punto de intensidad superior porque es lo normal y como hay que jugarlos. Queremos que no estén a su mejor nivel y ahí estará nuestro trabajo", destacó del rival.

El extremeño no cree tampoco que se vaya a encontrar con una versión diferente a la que el Espanyol ha puesto en liza hasta el momento, de fútbol de toque y ofensivo. "No sé si va a cambiar algo, entiendo que no se puede cambiar demasiado. Los equipos tienen su filosofía, a veces puedes variar algo pero la esencia del juego del Espanyol se tiene que ver mañana, será algo parecido a lo que nos esperamos. Me preocupa el global y que sé que Rubi prepara bien los partidos, le tengo una gran admiración como entrenador", se sinceró.

Por otro lado, negó que nadie en el vestuario dé por ganado ningún título. "Se me escapa muchas veces lo que es el entorno. El primero que dice que no hemos ganado nada soy yo, en las ruedas de prensa, cuando me preguntan por el triplete o el doblete. No vamos a negar a la gente que se ilusione con el equipo, porque estamos metidos en tres competiciones. Creo que están celebrando que tenemos esa posibilidad, no que hayamos ganado un título", advirtió.

Quien no estará en el derbi es el portero holandés Jasper Cillessen, con unas molestias en el muslo izquierdo cuya evolución marcarán su regreso al equipo. De momento, el portero del filial Iñaki Peña ocupará su lugar en la convocatoria.

Siguen de baja Ousmane Dembélé, por la rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y Rafinha. Se quedan fuera por decisión técnica los centrales Thomas Vermaelen, Jeison Murillo y Jean-Clair Todibo.

La lista de convocados es la siguiente: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Coutinho, Arthur, Suárez, Messi, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, Boateng, Sergi Roberto, Aleñá, Vidal, Umtiti e Iñaki Peña.