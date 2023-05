Eriksen recuerda su paro cardíaco: "Vi el vídeo de lo que pasó el día siguiente en el hospital"

El mundo del fútbol todavía recuerda uno de sus capítulos más negros de los últimos años. Algo que, afortunadamente, se quedó en un susto. Christian Eriksen se desplomó en pleno partido ante Finlandia, en la Eurocopa 2020, el 12 de junio de 2021. El centrocampista danés requirió de reanimaciones cardíacas y estuvo a punto de fallecer, en una imagen terrible, con sus compañeros llorando y tapando la escena.

Ahora, Eriksen se ha atrevido a recordar tan dichoso momento en una entrevista para el diario Telegraph. Sobre todo, de lo que ha aprendido de un momento tan terrible. "Ví lo que pasó el día siguiente de que pasase, solo para ver qué había sucedido. Superar todas las emociones y prepararme para más adelante. Lo que está claro es que nunca se vuelve más fácil. Lo miras, y luego no te das cuenta realmente lo que fue. Solo lo miras, y eso es todo", señaló el danés.

An inspiration to us all ??@ChrisEriksen8 has won the Comeback of the Year at the @LaureusSport Awards ??#MUFCpic.twitter.com/2tnVfJVf8B