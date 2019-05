Parejo y Rodrigo, en COPE antes de la final de Copa: "La eliminatoria ante el Getafe nos dio mucha fuerza"

ENTREVISTA A PAREJO

- Prefiero el estadio con gente, se está a gusto.

- Con la final estoy tranquilo, pero es verdad que cuando se acerca el momento, yo soy un tipo tranquilo pero que muchas veces no lo expreso, lo llevo por dentro.

- He adelgazado cuatro o cinco kilos. Desde que está Marcelino, comemos mejor y eso se nota físicamente.

- Espero que sea un partido disputado, como los dos que hemos jugado en Liga. Van a tener el balón, esperamos un partido abierto, con ocasiones.

- Me da igual jugar contra Madrid o Barcelona porque son tres puntos iguales. Al final te acostumbras, lo llevo con naturalidad.

- Después de conseguir un objetivo que estaba muy cuesta arriba, que nadie creía en nosotros.... después de meternos cuartos, es un plus en la final.

- El primer abrazo a Marcelino... llevo ocho años en Valencia, lo he pasado muy mal y en ese momento, cuando metí el gol, me acordé del míster porque sé cómo se pasa, porque a mí me hubiera gustado que en un momento así alguien me hubiese venido a dar un abrazo, sé cómo se pasa.

- El partido ante el Getafe, que no había encajado tres goles en toda la temporada... seguimos creyendo y son noches increíbles, inolvidables y victorias así fortalecen muchísimo al grupo.

- No me he imaginado levantando la Copa. Me dicen que tengo que levantar un título pero queda mucho que jugar para poder levantar esa Copa. Sería increíble para mi en un año muy significativo para todos, pero no me lo planteo ni se me pasa por la cabeza.

ENTREVISTA A RODRIGO

- Estoy tranquilo, es una semana normal. Es un partido especial pero no es la primera vez que jugamos contra el Barça. El día del partido habrá nervios, pero cuando suene el pitido todo volverá a la normalidad.

- Llevamos once años esperando jugar una final, no vamos a hablar ahora de mi futuro.Yo no hago documentales.

- Si marco lo celebraré con lo que me salga en el momento. Mi chica siempre me dice que no celebro los goles poniendo el balón debajo de la camiseta, pero es que se me olvida. Mi hija nacerá aquí en Valencia.

- El Barça siempre es favorito. Tienen un jugador que en cualquier momento es determinnante, pero hemos hecho grandísimos partidos contra ellos y tendremos nuestras oportunidades.

- Hubo un momento en Vigo, el verdadero punto de inflexión... y lo de Getafe en Copa nos dio mucha fuerza para seguir creyendo que podíamos hacer un año a la altura del centenario. Ellos nos acabaron motivando más todavía, fue un día especial.