Velasco Carballo: "Esta pastilla del VAR no cura todos los constipados pero sí casi todos"

¿Está contento con el estreno del VAR?: Estamos contentos con la temporada, ha sido una buena temporada, ha sido muy difícil., Los árbitros se han adaptado de una manera maravillosa y el año que viene lo haremos mejor.

Parece que en España se ha imitado lo de ir a ver al monitor las jugadas: Han ido más las últimas diez jornadas, pero no ha habido vinculación con la UEFA sino por nuestra formación. Hemos revisado 650 jugadas y durante el año hemos ajustado el disparo del VAR. Empezamos con un éxito del 100% pero detectamos que se nos estaban yendo algunas jugadas claras y manifiestas.

El VAR fue clave en el Girona-Levante, cuando se echa atrás en el penalti y expulsión, ¿ahí sintió alivio?: Ese día también hubo una en el Villarreal-Eibar, un gol anulado, y fueron dos jugadas que demuestran que esta pastilla no cura todos los constipados pero que de 100, cura un porcentaje muy alto de ellos. Ha habido 60 goles donde el VAR ha entrado, y en otros años esos 60 goles iban para dentro. Casi el 10% han tenido una actuación directa del VAR haciendo justicia.

¿Cree que el VAR falla con las manos en el área?: Las manos es lo más difícil, no para el VAR, sino para los árbitros, porque la norma es muy ambigua, porque se basa en la interpretación del árbitro. El 1 de julio hay nueva norma, la norma va a ser más explícita. Depende de si es voluntaria o no. No hay dos manos iguales. El VAR solo debe intervenir en jugadas muy claras.

¿Ha recibido muchas presiones?: Ninguna. La presión del cargo y por hacer las cosas bien. Me han llamado varios presidentes y responsables de clubes, que han tenido un comportamiento ejemplar…. Ellos pasan momentos de mucha presión y no hay problema que hablen conmigo desde el respeto y la educación. Cuando un equipo tiene una mala racha de resultados tienen una afición detrás que les presiona. Hay que verlo con naturalidad. Rubiales nos apoya a muerte, conmigo tiene un trato excepcional, siempre está al lado del colectivo arbitral.

¿No cree que falla en el descuento?: Es un apartado de mejora, el tiempo añadido. Este año se ha juntado un minuto menos de tiempo efectivo. El año que viene hay que dar más tiempo adicional cuando interviene el VAR; como un minuto más.

La gente del fútbol critica el VAR: Es normal porque los que más incidencia tienen en el arbitraje son jugadores, entrenadores y presidentes. Los árbitros y el VAR se equivocan, pero hemos evolucionado, y no pasa nada.

¿Cuándo pueden ir a ver al monitor?: Cuando el VAR detecta que el árbitro ha tenido un error claro y manifiesto, y ahora se va a añadir también obvio. El año que viene el VAR no va a ser perfecto y va a cometer errores, porque no es una máquina, es un ser humano.

*Escuchamos el corte de Marcelino diciendo que los árbitros le miran diferente que a otros entrenadores: No lo he vivido nunca, no todos los árbitros tenemos la misma tolerancia. Que Marcelino tenga mucha suerte el sábado, el Barcelona, el Valencia y Undiano Mallenco.

En todos los partidos ha habido VAR y en ningún partido ha habido un incidente técnico que hay impedido al VAR trabajar.

[ESCUCHA EL PROGRAMA COMPLETO DE "EL PARTIDAZO DE COPE" DE ESTE MIÉRCOLES]