Robert Moreno, en El Partidazo de COPE, sobre poder cumplir el protocolo: "Me genera muchas dudas"

ESCUCHA LA ENTREVISTA A ROBERT MORENO EN EL PARTIDAZO DE COPE

Entrevista en El Partidazo de COPE al entrenador del Mónaco y ex seleccionador nacional, Robert Moreno, con el que hablamos sobre la suspensión de la Liga en Francia y el protocolo para continuar con la Liga española: "Estábamos en marcha con algo parecido a lo que se está haciendo en Alemania y España, hasta que salió el primer ministro francés a decir que la Liga se había acabado. No digo que no se pueda cumplir el protocolo en España, pero creo que va a ser muy complicado porque me dijeron por ejemplo que no podía ni hacer charlas colectivas, que tendría que ser por videoconferencia aunque estuviéramos todos en la ciudad deportiva. A mí me preocupaba ya la siguiente temporada porque el problema persistirá. Me cuesta pensar en un deporte diferente y que el jugador piense en no juntarse a un compañero en un partido. Me genera muchas dudas. Riesgo cero nunca va a haber".

Robert Moreno reconoció que cambió su manera de pensar sobre el peligro del coronavirus cuando murió un familiar suyo: "Cuando oyes que han muerto doscientas y pico personas y una es la abuela de mi mujer, piensas en esas familias que hay detrás y te cambia todo".

Por último, también habló sobre su frase en una entrevista en la que dijo que le daba vergüenza ser entrenador durante esta época de crisis: "Lo que hacemos es parte de un espectáculo y da entretenimiento. Dentro de la familia tenemos una doctora que se juega la vida cada día para salvarnos a todos. Yo he intentado aportar un poco a nivel económico pero me pregunto si no puedo hacer algo más".