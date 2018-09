Modric, premio 'The Best', en El Partidazo de COPE: "Si tantos colegas han votado por mí, merezco ganarlo"

Luka Modric, ganador del premio 'The Best' al mejor jugador de 2018 para la FIFA, fue el protagonista que abrió El Partidazo de COPE de este lunes.

El jugador croata del Real Madrid sorprendió por la serenidad de su discurso durante la ceremonia donde le fue entregado el galardón, en Londres: "No tenía nada preparado, pero sí tenía claras algunas cosas en mi cabeza. Espero que gustara el discurso". Ese discurso hizo emocionarse al exfutbolista Zvonimir Boban: "Boban es mi ídolo y mi inspiración, por eso le mencioné".

Preguntado por si cree que el premio ha sido justo o no, no dudó en reconocer que "no me gusta hablar de mí mismo, pero he tenido un año impresionante. Si tantos colegas votaron por mí, merezco ganarlo, no hay más. Intento disfrutar porque todo va muy rápido, pero seguro que estoy viviendo unos momentos impresionante".

Se ha hablado de la ausencia de los dos futbolistas que han estado ganando el mejor galardón de la FIFA, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Precisamente, el delantero del FC Barcelona le votó con cinco puntos: "Me hubiera gustado que Messi hubiera estado en la gala. Le agradezco sus cinco puntos".

Tampoco pudo decir si Cristiano Ronaldo le había felicitado o no: "No tengo el móvil encima, pero seguro que me ha felicitado".

Sonreía cuando se le planteó la posibilidad de pedirle ahora a Florentino Pérez la renovación de su contrato con el Real Madrid: "Florentino no está con nosotros en el avión, no puedo pedirle nada esta noche".