Jordi Lardín, en Esports COPE: "Rubi ha sido bastante desagradecido"

El ex director deportivo del RCDE Espanyol, Jordi Lardín, ha criticado duramente la marcha del entrenador Rubi, en Esports Cope. “Cuando una directiva ha tenido paciencia y te ha dado tiempo para desarrollar lo que querías, no es comprensible. Ha sido bastante desagradecido con la persona que le trajo y con la dirección deportiva y la presidencia”. Lardín se siente decepcionado como perico y apunta “quizás el Betis no tendrá esa paciencia”.

Jordi Lardín también ha valorado la figura de David Gallego, un técnico que él firmó para la cantera y que es la primera opción para el propietario del club Mr. Chen. “Gallego es un entrenador preparado para dar el salto a profesional y si el club le da la confianza estoy seguro de que lo hará muy bien. Creo que es entrenador de Primera División y será uno de los grandes técnicos de Primera. El club debe analizar la plantilla y las opciones que tiene. Yo apostaría sin duda por David Gallego: ha hecho méritos, lo demostró cuando le dieron el equipo la temporada pasada y tiene un plus de conocer nuestro fútbol base para sacarle partido”.



Recuerda especialmente el trabajo del entrenador del filial con los jugadores jóvenes. “Es un entrenador que mejora a los jugadores. Como cuando fuimos a buscar a Pedrosa y a Pipa y los dejamos en sus manos”.

Lardín también ha valorado la posibilidad de que Gallego deba abandonar el club si no es el elegido para sustituir a Rubi. “Si yo fuera David Gallego, o me dan el primer equipo siendo la primera opción o me marcho porque veo que no tendré futuro en este club. Yo sé que David ha tenido muchas ofertas desde el junio pero no ha querido marcharse porque quiere ser entrenador del Espanyol, le hace mucha ilusión, pero no de cualquier forma, no siendo un parche”