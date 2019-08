Jordi Cruyff: "Estoy seguro de que a mi padre le encantaría el lugar y lo que significa"

¿Estás contento por todo el homenaje?: En el caso de mi padre ha pasado como en su caso, lo contrario a lo normal, y cada vez se habla más de él; lo normal es que pase al revés. Tres años después hay muestras de cariño y respeto. El momento de la estatua fue precioso. Estoy seguro que a mi padre le encantaría el lugar y lo que significa: la cantera y el fútbol femenino; pega con lo que él hubiera querido. El mural también me impactó, me gustó, con su imagen y su figura... me ha tocado porque le vi a él.

Me ha dolido que haya pasado todo lo de Neymar hoy: Ni me he enterado. Para nosotros no hay problema.