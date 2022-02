Aubameyang: "Le he dicho a Dembélé que se quede"

La figura de Pierre-Emerick Aubameyang, autor de un 'hat-trick' ante el Valencia, gana enteros en los esquemas del Barcelona de Xavi Hernández. En un avance de la entrevista a Mundo Deportivo, el '25' azulgrana reconoció que su excompañero en el Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé, le preguntó si acabaría fichando por el Barcelona en este mercado de invierno.

"Ousmane me mandó un mensaje para si iba a venir. No quería molestarle por su situación, pero sí hemos hablado un poquito. Volver a jugar con él es muy especial porque hemos tenido un año en Dortmund muy increíble. Es uno de los mejores con el balón. Estoy muy feliz de que esté aquí. Cuando he llegado le he dicho: 'Tienes que quedarte, tío'", valoró.





Sobre el futuro del delantero francés en el conjunto azulgrana, Aubameyang espera que Dembélé siga vinculado a la entidad cué. "Lo único que puedo decir es que todo es posible en la vida. Vamos a ver". Aubameyang llegó al Barcelona como agente libre procedente del Arsenal.