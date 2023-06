Enrique Cerezo, sobre el escudo del Atlético de Madrid: "No es un problema que me repercuta"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se ha pronunciado sobre la consulta no vinculante del escudo que realizó el equipo rojiblanco durante este pasado fin de semana. En la votación un 44% de los socios se mostraron a favor de la vuelta al escudo anterior y Cerezo niega que sea un problema que le afecte.

Gil Marín acepta una votación vinculante para decidir el futuro del escudo del Atlético de Madrid El 44% de los socios rojiblancos votaron a favor del cambio de escudo en la consulta celebrada durante este fin de semana. 25 jun 2023 - 23:48

"Para mí el escudo no es un problema que me pueda repercutir. A mí me preocupa que el equipo juegue bien o mal, tener buenos o malos jugadores. El resto son situaciones en las que intentamos hacer caso a la mayoría de toda la gente que es del Atlético y quiere al equipo", afirmaba el presidente rojiblanco.

En la noche de este pasado domingo Gil Marín, en una carta abierta, aceptaba una votación vinculante. Y Cerezo comentaba: "Si la mayoría quiere el cambio, lo cambiaremos dentro de nuestras posibilidades. No tenemos problemas con un escudo u otro. Intentamos modernizarlo, pero si no le gustó a la gente intentaremos complacerles".

"A mí personalemente me da igual. Lo importante es ser del Atlético y quererlo sea como sea", concluía. Aunque matizaba sus palabras: "Volveremos al de toda la vida si así lo decide la gente, pero el que ha visto todo el mundo no es el original".