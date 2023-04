Enrique Cerezo apoya la idea de ocultar las designaciones arbitrales porque "solucionaría problemas"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, apoyó la idea de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, de ocultar las designaciones arbitrales hasta las horas previas de los partidos, ya que cree que “ayudaría a solucionar problemas”.

Cerezo, asimismo, dijo sobre su equipo que estaría en otra situación si hubiera "tenido un mejor inicio de temporada". "El objetivo al principio era estar entre los tres primeros de La Liga y hacer un buen papel en 'Champions' y en la Copa del Rey. Ahora solo nos queda La Liga, y esperamos conseguir la segunda plaza”, apuntó, durante su presencia en los premios Alalpardo.

Además, recalcó que no tienen claro el futuro del portugués Joao Félix: ”Es un jugador del Atlético que está cedido en el Chelsea. No sé que pasará de aquí a final de temporada. El Cholo no ha dicho nada de Joao, él entrenador solo piensa en los siguientes partidos”.

Para Cerezo, no existe comparación entre el brasileño madridista Vinicius y el francés atlético Antoine Griezmann, pues juegan en diferentes posiciones.

“Griezmann está haciendo una temporada espectacular, como casi siempre en el Atlético de Madrid; es uno de los mejores de Europa”, explicó Cerezo.