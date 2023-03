El enigmático tuit del Atlético de Madrid sobre las reglas del juego

El Atlético de Madrid ha sorprendido en la tarde de este viernes con un enigmático tuit y haciendo referencia a las reglas del juego. El conjunto colchonero ha escrito en su cuenta de Twitter: "No digas nada, sólo RT si quieres que se aplique el reglamento igual para todos los equipos #NuncaDejesDeCreer". Frase que iba acompañada por una imagen sobre las reglas del juego 22/23.

Gil Marín tacha de "lamentable" el arbitraje del Bernabéu y cree que la "integridad no puede estar en duda" El dirigente atlético comenta sus impresiones sobre lo sucedido en el Santiago Bernabéu y considera que se tiene que "llegar al fondo" del 'Caso Negreira'. 26 feb 2023 - 15:24

Este tuit viene después de las frases del técnico rojiblanco, Diego Pablo Simeone, en relación a la jugada de este jueves en el Clásico de Copa del Rey en el Santiago Bernabéu entre Vinicius y De Jong y donde fue amonestado con tarjeta amarilla el jugador del Real Madrid: "Igual que lo vieron ustedes. Viendo las imágenes, nosotros también nos preguntábamos, pero excede lo que te pueda contar de lo que se ve. Es muy difícil poner más cosas. Ya dependerá de la interpretación, como siempre, de lo que obviamente los árbitros entiendan hacer de la mejor manera para que toda sea igualado".

El Atlético, tras el derbi: "Nada nuevo en el Bernabéu"

Al término del derbi de este sábado contra el Real Madrid con un empate, tras la expulsión en el minuto 64 de Ángel Correa y en inferioridad numérica como en el duelo anterior en el mismo escenario de hace un mes en la Copa del Rey, cuando recibió doble amarilla Stefan Savic, el Atlético de Madrid publicó en sus redes sociales el mensaje "nada nuevo en el Bernabéu".

"Así está la pierna de nuestro 'agresor' (Ángel Correa, con varias heridas sangrantes). Seguimos sin novedades en el Bernabéu", añadió el club rojiblanco en otro mensaje inmediatamente posterior con la foto de la pierna del atacante.

Gil Marín: "No podemos normalizar lo que es anormal"

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, aseguró este domingo que "no es razonable" que resulte "tan fácil echar injustamente a Ángel Correa" en el derbi ante el Real Madrid y advirtió de que no se puede "normalizar lo que es anormal".

"Sé que hay mucha gente en contra de que denunciemos un sistema que es injusto, pero no podemos normalizar lo que es anormal. Me niego a que nos acostumbremos a estas situaciones, aunque por desgracia se hayan convertido en una costumbre desde hace años. No intento buscar excusas para justificar el resultado de ayer, simplemente muestro nuestro hartazgo”, remarcó en declaraciones a los medios oficiales del Atlético.

"No merece la pena insistir más. Ya lo dije hace unas semanas y me ratifico palabra por palabra. Ayer volvió a ser más de lo mismo. ¡Es lamentable! Siempre padecemos este tipo de actuaciones contra este equipo por la presión que se ejerce permanentemente sobre el colectivo arbitral", recalcó.