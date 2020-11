El empleado de funeraria que se hizo una foto con el cuerpo de Maradona pide perdón y revela amenazas

Radio 10, emisora de Buenos Aires, entrevistó este viernes a Claudio, empleado de la funeraria que llevó el cuerpo de Diego Armando Maradona a la Casa Rosada y uno de los hombres más buscados de Argentina después de que se hiciera viral una foto suya junto al cuerpo de Maradona durante el velatorio.

Indignación y absoluto rechazo por el funerario que se sacó una foto junto al cuerpo sin vida de Maradona El abogado de Maradona califica de "aberración" la fotografía que ha filtrado el trabajador de la funeraria que se encargó de preparar el cuerpo de Diego Armando Maradona. 26 nov 2020 - 17:35

#EXCLUSIVO �� | Claudio, el empleado de la funeraria que se tomó la foto con el cuerpo de Diego Armando Maradona rompió el silencio en @Radio10#VueltaDeRosca �� https://t.co/0FUbKVye4jpic.twitter.com/lCYmJ2KzUb — Radio 10 (En ��) (@Radio10) November 27, 2020

Claudio, que ha sido despedido de su trabajo, explicó por qué se hizo la fotografía y desveló haber sufrido amenazas por la repercusión de la imágen. "Pido perdón a la familia de Maradona, soy de barrio, me conocen y me han dicho que me van a matar, que me van a romper la camioneta, que van a hacer daño a mis hijos...", explicó.