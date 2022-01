Emery: "Lo de Piqué sí que fue penalti y dijo que no; tiene que ser sincero y no engañar"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, comento en rueda de prensa tras empatar en La Cerámica ante el Atlético de Madrid que su equipo consiguió el objetivo de dar un buen nivel ante el vigente campeón de Liga y lamentó la decisión del VAR de anular por manos el gol de Parejo.



"Hemos hecho un buen partido ante el campeón de liga, era un reto y creo que hemos estado bien. Queríamos seguir en nuestra línea y nuestro nivel, y lo hemos hecho. Queríamos dar ese paso, dar el nivel ante el campeón de Liga y lo hemos hecho. Estamos ahí, aunque es verdad que las ausencias nos castigan. Pero hay equipo y hoy hemos competido con un gran rival de esa zona alta ", comentó.



Respecto al gol anulado a Parejo por indicaciones desde el VAR, Emery apuntó que "me duele, lo de Piqué que sí fue mano y lo de hoy no lo fue. Ha empujado el balón con la cadera, no con la mano. Lo de Piqué sí fue penalti, y me duele que dijera que no en vez de callarse, no fue honesto e intentó engañar. Además iba dando lecciones, se mete en otros partidos y viene hablando de otros partidos. No somos honestos y leales, pero aquello fue penalti y Piqué no lo fue. Si ha pitado eso, pues lo tenemos que aceptar”.



Sobre la actuación de su equipo apuntó que "la respuesta ha sido buena, la ejecución del plan la hacen los jugadores y el equipo está creciendo en la mentalidad y en crecer en competitividad. Se necesita con el tiempo, pero hoy el equipo ha estado mentalizado y hemos dado la cara. En la Liga el equipo ha respondido, ha demostrado credibilidad. Hemos encontrado a un rival de calidad y eso no lo pone fácil. Pero hemos estado bien”.



"Ganar es muy complicado, cada partido es una final y muy duro. Si somos capaces de mentalizarnos para seguir en esa línea, esperamos poder estar cerca de competir con los mejores. Esa es nuestra ambición y vamos a pelear por ello, pero sin frustrarnos", concluyó.