Emery admite una oferta por Pau Torres y la negativa del jugador a salir

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, ha admitido en rueda de prensa que existe una oferta del Tottenham Hotspur inglés por el jugador, que ha llegado a los 55 millones de euros, pero que el jugador la ha desestimado.



Así lo ha explicado en la rueda de prensa previa al encuentro del lunes ante el Granada, en la que ha indicado que la propuesta "no cumple los requisitos del jugador" y que las opciones del futbolista, natural de Vila-real, de salir "son complicadas" en un año en el que el equipo va a disputar la Liga de Campeones.



"Pau es un jugador de la casa al que queremos y estamos abiertos a su crecimiento, por lo que si llegan grandes ofertas y son buenas para todos, se podría dar una salida. Somos conscientes de que el jugador puede crecer, de que llegarán grandes equipos y que esas operaciones también servirían para que el equipo pueda crecer en lo económico y poder fichar", indicó.



Agregó que la salida de Pau Torres en las condiciones de la próxima campaña no resulta fácil. "A día de hoy pensamos que se queda porque, aunque se trata de una oferta de un club de peso e importante, igual no cumple los requisitos”, insistió Emery.



Además, el técnico ha reconocido las salidas como cedidos de Manu Morlanes y Fer Niño, ya que son “dos buenos jugadores que deben contar con más minutos para certificar lo que han crecido”.



En el caso de Morlanes, el jugador podría recalar en el Espanyol de Barcelona, mientras que Fer Niño, podría ir al Mallorca, al tiempo que se busca una salida para Álex Baena, Javier Ontiveros y Sofiane Chakla.