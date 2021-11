El Elche denuncia un tuit de la ESPN por "hechos falsos" contra Vinicius

El Elche ha pedido rectificar a la ESPN una información "totalmente falsa" que ha enlazado en sus redes sociales, al tiempo que pidió al canal norteamericano "una inmediata rectificación".

La ESPN publicó, en concreto, que Vinicius había recibido insultos racistas en el estadio Martínez Valero, supuestamente durante el partido del pasado sábado entre el Elche y el Real Madrid. Sin embargo, las declaraciones que recoge Viniciuis aluden claramente al gesto racista que denunció LaLiga contra el futbolista brasileño pero que se produjo en el Camp Nou, durante el último 'Clásico'.

La ESPN informó con el siguiente titular: 'Vinicius recibió insultos racistas durante el partido contra Elche', y acompañaba la información con el testimonio del jugador: "Pasé cerca de la afición, vi a un niño hacerme un gesto, pero como era un crio... Pero otro sí me insultó y por eso le apunté con el dedo, para que supiera que le había visto. ¿El racismo? Creo que sí merecen castigos más duros para que no vuelvan a hacer estas cosas. Yo, en ese momento concentrado en el partido, no quise decir nada". Los hechos describen claramente la situación que vivió Vinicius Jr en el duelo frente al Barcelona.

??Los hechos que expone @ESPNDeportes son totalmente falsos y no han sucedido en el Martínez Valero



?? Esperamos una inmediata rectificación https://t.co/C1d4aIlvN1 — Elche Club de Fútbol ?? (@elchecf) November 1, 2021

La ESPN eliminó el tuit

La ESPN eliminó el tuit que denunció la cuenta del Elche, sin que volviese a pronunciarse al respecto de dicha información. Y aunque la cuenta de @ESPNDeportes reaccionó después de la advertencia desde el club ilicitano, varios aficionados capturaron la información y la compartieron en redes sociales.