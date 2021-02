Eden Hazard: "Las lesiones no son el fin del mundo, me permiten pasar tiempo con mi familia"

Eden Hazard ha concedido una entrevista a la revista On The Front Foot donde el futbolista belga ha repasado cómo está siendo su temporada en el Real Madrid y cómo le están afectando las lesiones. “Tengo la suerte de que cuando estoy lesionado, mi familia me ayuda a pasar por esto, no es el fin del mundo”, ha asegurado el belga en el número de febrero de la revista inglesa.

“Las lesiones que he sufrido exigen tiempo para curarme, solo tengo que esperar, trabajar duro y mejorar”, ha dicho el futbolista del Real Madrid, quien se está recuperando de una lesión muscular que le tendrá apartado del equipo en las próximas fechas. “Tengo 30 años y me siento bien, ojalá pueda jugar otros 5 o 6 años más”, ha dicho.

Alarma en el Real Madrid por una nueva rotura de Eden Hazard: estará casi un mes de baja Tras nuevas pruebas este miércoles, a Hazard se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior izquierdo.